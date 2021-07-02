МОЗ назвало найгірший сценарій осінньої хвилі COVID через штам "Дельта"
Через штам "Дельта" неминуча осіння хвиля коронавірусу в Україні. При найгіршому сценарії число хворих може бути на 30-40% вище, ніж восени 2020 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в ефірі програми "Сніданок з 1+1".
За його словами, щодо штаму "Дельта" і подальшої ситуації з коронавірусом розглядаються три варіанти - оптимістичний, реалістичний і песимістичний.
"(Щодо песимістичного, - ред.) я не буду озвучувати цифри, але ми вважаємо, що потенційно осіння хвиля у нас була майже найвища за всю історію боротьби з коронавірусною хворобою..."Дельта"-штам як правило викликає на 30-40% більше госпіталізацій і, відповідно, на 30-40% буде більше випадків заражень щодо осінньої хвилі. Це найгірший сценарій", - зазначив Кузін.
У той же час, на його думку, прискорення темпів вакцинації і адекватний епідемічний нагляд можуть збити цю хвилю.
"Але дійсно осіння хвиля буде. Сподіваємося, що вона буде йти за оптимістичним або реалістичним сценарієм", - додав Кузін.
Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що в Європі вже склалися три умови для чергової хвилі COVID - серед них штам "Дельта".
Тим часом вчені прогнозують, що нова хвиля COVID-19 може початися зі сходу України.