ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МОЗ назвало найгірший сценарій осінньої хвилі COVID через штам "Дельта"

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 02 липня 2021 12:57
МОЗ назвало найгірший сценарій осінньої хвилі COVID через штам "Дельта" Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Через штам "Дельта" неминуча осіння хвиля коронавірусу в Україні. При найгіршому сценарії число хворих може бути на 30-40% вище, ніж восени 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

За його словами, щодо штаму "Дельта" і подальшої ситуації з коронавірусом розглядаються три варіанти - оптимістичний, реалістичний і песимістичний.

"(Щодо песимістичного, - ред.) я не буду озвучувати цифри, але ми вважаємо, що потенційно осіння хвиля у нас була майже найвища за всю історію боротьби з коронавірусною хворобою..."Дельта"-штам як правило викликає на 30-40% більше госпіталізацій і, відповідно, на 30-40% буде більше випадків заражень щодо осінньої хвилі. Це найгірший сценарій", - зазначив Кузін.

У той же час, на його думку, прискорення темпів вакцинації і адекватний епідемічний нагляд можуть збити цю хвилю.

"Але дійсно осіння хвиля буде. Сподіваємося, що вона буде йти за оптимістичним або реалістичним сценарієм", - додав Кузін.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що в Європі вже склалися три умови для чергової хвилі COVID - серед них штам "Дельта".

Тим часом вчені прогнозують, що нова хвиля COVID-19 може початися зі сходу України.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVID-19 Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19