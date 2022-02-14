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Минздрав назвал области-антилидеры по вакцинации от коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал области-антилидеры по вакцинации от коронавируса. Речь идет о западных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

Сейчас 24 из 25 регионов Украины уже вакцинировали по крайней мере 1 дозой более 40% взрослого населения, 10 регионов Украины - более 50%.

"Пятеркой антилидеров по вакцинации населения, к сожалению, остаются регионы запада Украины. Это Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская и Ровенская области с уровнем вакцинации по крайней мере 1 дозой в 36-44% взрослого населения", - сообщил Ляшко.

За последние 7 дней наибольшее количество прививок с расчетом на 100 тысяч населения было сделано в Луганской области, отметил он.

Сразу за лидером расположены Харьковская, Закарпатская, Полтавская и Ровенская области.

Напомним, две дозы вакцины от COVID получили уже почти 15 млн украинцев.

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ВакцинацияВиктор Ляшко