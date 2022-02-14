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МОЗ назвав області-антилідери з вакцинації від коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

Голова МОЗ Віктор Ляшко назвав області-антилідери з вакцинації від коронавірусу. Мова йде про західні регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

Наразі 24 із 25 регіонів України вже вакцинували принаймні 1 дозою понад 40% дорослого населення, 10 регіонів України - понад 50%.

"П’ятіркою антилідерів з вакцинації населення, на жаль, залишаються регіони заходу України. Це Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська області з рівнем вакцинації принаймні 1 дозою у 36-44% дорослого населення", - повідомив Ляшко.

За останні 7 днів найбільшу кількість щеплень із розрахунком на 100 тисяч населення було зроблено у Луганській області, зазначив він.

Одразу за лідером розташовані Харківська, Закарпатська, Полтавська та Рівненська області.

Нагадаємо, дві дози вакцини від COVID отримали вже майже 15 млн українців.

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ВакцинаціяВіктор Ляшко