Минздрав назвал средний срок пребывания регионов в "красной" зоне и кто стал рекордсменом

Министерство здравоохранения подвело итоги пребывания регионов в "красной" зоне карантина. В среднем регионы находились в условиях жесткого карантина 37 дней.
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Всего с февраля в период новой волны COVID-19 "красный" уровень эпидемической опасности был установлен в 14 областях и городе Киев.
"Средний срок пребывания региона в "красном" уровне эпидопасности составлял 37 дней. Быстрее справилась с ухудшением эпидситуации по коронавирусной болезни Полтавская область, которая находилась в жестких ограничениях 22 дня. Дольше всех были Житомирская (63 дня) и Черновицкая (52 дня) области", - сообщил Ляшко.
Отметим, по состоянию на 7 мая в Украине лишь один регион остался в "красной" зоне карантина - Сумская область. С сегодняшнего дня в "желтую" зону перешли Запорожская и Полтавская области.
При этом, по словам Ляшко, Сумская область также в ближайшее время будет выведена из "красной" зоны. Минздрав уже готовит соответствующее представление в Кабмин.