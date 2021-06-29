Минздрав о комбинации разных COVID-вакцин: вероятно разрешат
В Министерстве здравоохранения рассказали, можно ли будет комбинировать разные вакцины против COVID-19. Вероятно, такую практику разрешат.
Об этом заявил в интервью изданию "Лига.life" главный санврач Игорь Кузин.
"Очень вероятно, что такое разрешат. Это довольно сложно с точки зрения логистики, ведь надо сочетать различные платформы вакцин. Но научные исследования сейчас показывают, что некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин приводят к большей иммуногенности, чем один тип вакцины", - пояснил главный санврач.
Замглавы Минздрава отметил, что Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЭИ) сейчас оценивает результаты научных исследований.
"Она уже обрабатывала этот вопрос и пришла к выводу, что сейчас нет достаточно данных с высоким уровнем доказательности в пользу сочетания различных платформ вакцин. Но таких исследований становится все больше. НТГЕИ будет вновь рассматривать этот вопрос 30 июня, учитывая данные, которые постоянно обновляются" , - добавил он.
Напомним, ранее стало известно, что Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации разрешит комбинировать при вакцинации препарат AstraZeneca с вакцинами Pfizer и Moderna.
Как писало РБК-Украина, в Британии разрешат делать прививки разными вакцинами, однако лишь в редких случаях.
Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют смешивать разные типы вакцин от коронавируса.