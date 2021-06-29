МОЗ про комбінацію різних COVID-вакцин: ймовірно дозволять
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чи можна буде комбінувати різні вакцини проти COVID-19. Ймовірно, таку практику дозволять.
Про це заявив в інтерв'ю виданню "Ліга.life" головний санлікар Ігор Кузін.
"Дуже ймовірно, що таке дозволять. Це доволі складно з погляду логістики, адже треба поєднувати різні платформи вакцин. Але наукові дослідження зараз показують, що деякі комбінації першої та другої дози вакцин призводять до більшої імуногенності, ніж один тип вакцини", - пояснив головний санлікар.
Замглави МОЗ зазначив, що Національна технічна група експертів з питань імунізації (НТГЕІ) зараз оцінює результати наукових досліджень.
"Вона вже опрацьовувала це питання і прийшла до висновку, що зараз немає достатньо даних із високим рівнем доказовості на користь поєднання різних платформ вакцин. Але таких досліджень стає все більше. НТГЕІ буде знов розглядати це питання 30 червня, враховуючи дані, які постійно оновлюються", - додав він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Національний дорадчий комітет Канади з імунізації дозволить комбінувати при вакцинації препарат AstraZeneca з вакцинами Pfizer і Moderna.
Як писало РБК-Україна, в Британії дозволять робити щеплення різними вакцинами, однак лише в рідкісних випадках.
Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я не рекомендують змішувати різні типи вакцин від коронавірусу.