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Минздрав обновил COVID-статистику: почти 6 тысяч новых случаев и 278 смертей

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 5930 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

За сутки госпитализировали 1747 человек; летальных случаев - 278; выздоровели - 10 369 человек. Протестировали методом ПЦР - 32 605 человек, методом ИФА - 6 018, экспресс-тестами - 40 937.

Больше новых случаев в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 660 620 человек; выздоровели - 3 460 249 человек; летальных случаев - 95 690.

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