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МОЗ оновив COVID-статистику: майже 6 тисяч нових випадків та 278 смертей

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 5930 людей. Найбільше нових випадків в Києві, Полтавіській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

За добу госпіталізували 1747 осіб; летальних випадків - 278; одужали - 10 369 осіб. Протестували методом ПЛР - 32 605 осіб, методом ІФА - 6 018, експрес-тестами - 40 937.

Найбільше нових випадків в Києві, Полтавіській та Донецькій областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 660 620 осіб; одужали - 3 460 249 осіб; летальних випадків - 95 690.

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