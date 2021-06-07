ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине стало меньше областей, которые соответствуют "зеленой" зоне карантина

Новина українською →
Киев, Понедельник 07 июня 2021 13:18
В Украине стало меньше областей, которые соответствуют "зеленой" зоне карантина Фото: человек в медицинской маске (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины обновило таблицу признаков для определения региона с широким распространением COVID-19. Отмечается, что областей, которые соответствовали "зеленой" зоне карантина стало значительно меньше, чем вчера.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Таким образом, по состоянию на 7 июня, перейти к "зеленой" зоне адаптивного карантина могут Закарпатская, Полтавская, Хмельницкая области, а также город Киев.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время вся территория Украины все еще находится в "желтом" уровне эпидемиологической безопасности. Решение о переводе области из одной зоны в другую принимают на заседаниях Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В Украине стало меньше областей, которые соответствуют &quot;зеленой&quot; зоне карантинаФото: таблица признаков для определения региона с широким распространением COVID-19 (moz.gov.ua)

Напомним, что вчера 6 июня, областей, готовых перейти в "зеленую" зону карантина, было 13.

Добавим, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 535 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего зарегистрировали в Киеве, Николаевской и Киевской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Украина Карантин Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19