В Украине стало меньше областей, которые соответствуют "зеленой" зоне карантина
Министерство здравоохранения Украины обновило таблицу признаков для определения региона с широким распространением COVID-19. Отмечается, что областей, которые соответствовали "зеленой" зоне карантина стало значительно меньше, чем вчера.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Таким образом, по состоянию на 7 июня, перейти к "зеленой" зоне адаптивного карантина могут Закарпатская, Полтавская, Хмельницкая области, а также город Киев.
Следует подчеркнуть, что в настоящее время вся территория Украины все еще находится в "желтом" уровне эпидемиологической безопасности. Решение о переводе области из одной зоны в другую принимают на заседаниях Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Фото: таблица признаков для определения региона с широким распространением COVID-19 (moz.gov.ua)
Напомним, что вчера 6 июня, областей, готовых перейти в "зеленую" зону карантина, было 13.
Добавим, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 535 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего зарегистрировали в Киеве, Николаевской и Киевской областях.