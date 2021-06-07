В Україні поменшало областей, які відповідають "зеленій" зоні карантину
Міністерство охорони здоров'я України оновило таблицю ознак для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19. Зазначається, що областей, які відповідали "зеленій" зоні карантину стало значно менше ніж учора.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Таким чином, станом на 7 червня, перейти до "зеленої" зони адаптивного карантину можуть Закарпатська, Полтавська, Хмельницька області, а також місто Київ.
Варто підкреслити, що наразі вся територія України все ще перебуває у "жовтому" рівні епідеміологічної безпеки. Рішення про переведення області з однієї зони в іншу ухвалюють на засіданнях Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Фото: таблиця ознак для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19 (moz.gov.ua)
Нагадаємо, що вчора 6 червня, областей, готових перейти у "зелену" зону карантину, було 13.
Додамо, що за минулу добу в Україні зафіксували 535 нових випадків зараження COVID-19. Найбільше зареєстрували в Києві, Миколаївській та Київській областях.