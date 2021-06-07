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В Україні поменшало областей, які відповідають "зеленій" зоні карантину

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Киїів, Понеділок 07 червня 2021 13:18
В Україні поменшало областей, які відповідають "зеленій" зоні карантину Фото: людина в медичній масці (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я України оновило таблицю ознак для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19. Зазначається, що областей, які відповідали "зеленій" зоні карантину стало значно менше ніж учора.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Таким чином, станом на 7 червня, перейти до "зеленої" зони адаптивного карантину можуть Закарпатська, Полтавська, Хмельницька області, а також місто Київ.

Варто підкреслити, що наразі вся територія України все ще перебуває у "жовтому" рівні епідеміологічної безпеки. Рішення про переведення області з однієї зони в іншу ухвалюють на засіданнях Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

В Україні поменшало областей, які відповідають &quot;зеленій&quot; зоні карантинуФото: таблиця ознак для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19 (moz.gov.ua)

Нагадаємо, що вчора 6 червня, областей, готових перейти у "зелену" зону карантину, було 13.

Додамо, що за минулу добу в Україні зафіксували 535 нових випадків зараження COVID-19. Найбільше зареєстрували в Києві, Миколаївській та Київській областях.

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