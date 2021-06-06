В Украине стало меньше областей, соответствующих "зеленой" зоне карантина

Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновленную таблицу признаков для определения региона со значительным распространением COVID-19. Областей, соответствуют "зеленой" зоне адаптивного карантина, стало меньше, чем днем ранее.

Об этом говорится на сайте Минздрава .

Так, перейти в "зеленую" зону карантина по состоянию на сегодня могут Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области.

Однако пока вся территория Украины все еще находится в "желтом" уровне эпидемиологической безопасности. Решение о переводе области из одной зоны в другую принимают на заседаниях Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.