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Минздрав ожидает до конца марта еще одну партию вакцины Covishield

Автор: Ульяна Безпалько

Министерство здравоохранения к концу марта ожидает поставку еще 1,5 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Эта партия вакцины была законтрактована за средства государственного бюджета.

Об этом на встрече с журналистами в среду сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как пояснил министр, очередная партия COVID-вакцины из Индии должна прибыть в марте, но не исключают задержки.

"До конца марта должны поступить еще 1,5 млн доз вакцины Covishield. Однако нельзя исключать возможность определенных задержек", – рассказал он.

Отметим, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины Covishield из Индии. В рамках первой партии Украина получила 500 тысяч доз препарата. Это вакцина, которую разработала компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, но она производится на мощностях индийского завода Serum Institute.

Напомним, Украина также должна получить еще 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca, но в рамках глобального механизма COVAX. Эта партия будет бесплатной для Украины.

Добавим, на днях Украина одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac. Первую партию этого препарата ожидают в марте.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныпоставкиМаксим Степановвакцина от коронавируса
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