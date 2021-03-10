RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МОЗ очікує до кінця березня ще одну партію вакцини Covishield

Автор: Уляна Безпалько

Міністерство охорони здоров'я до кінця березня очікує поставки ще 1,5 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Ця партія вакцини була законтрактована за кошти державного бюджету.

Про це на зустрічі з журналістами в середу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як пояснив міністр, чергова партія COVID-вакцини з Індії має прибути в березні, але не виключають затримки.

"До кінця березня мають надійти ще 1,5 млн доз вакцини Covishield. Проте не можна виключати можливість певних затримок", – розповів він.

Зазначимо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини Covishield з Індії. В рамках першої партії Україна отримала 500 тисяч доз препарату. Це вакцина, яку розробила компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, але вона виробляється на потужностях індійського заводу Serum Institute.

Нагадаємо, Україна також має отримати ще 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca, але в рамках глобального механізму COVAX. Ця партія буде безкоштовною для України.

Додамо, днями Україна схвалила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Першу партію цього препарату очікують у березні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнипоставкиМаксим Степановвакцина від коронавірусу
Читайте також
В Ізраїлі заявили про хороші результати випробувань COVID-вакцини на дітях
ЄС отримає додатково 4 мільйони доз COVID-вакцини Pfizer в березні
Прогноз погоди