UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Минздрав: пациентов не должны "выписывать" из больниц из-за закрытия COVID-отделений

Автор: Инна Собора

В Украине некоторые больницы сворачивают ковидные отделения из-за снижения заболеваемости коронавирусом. Однако при этом они не должны "выписывать" пациентов, которые не долечились от вируса.

На этом отмечают в Министерстве здравоохранения.

Больных пациентов должны долечить в отделении, которое планируют закрыть, или же перевести в другую больницу. Об этом должны позаботиться городские власти.

В Минздраве объясняют, что Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) финансирует ведение и лечение всех COVID-случаев.

"Минздрав, и Нацслужба здоровья готовы помочь представителям местной власти в налаживании новых маршрутов пациентов и предоставить все необходимые для этого данные и экспертизу", - отмечают в министерстве.

В то же время, пациентов информируют: если вас принудительно "выписывают" из ковидного отделения, хотя вы еще не выздоровели, обращайтесь с информацией о таком случае на горячую линию НСЗУ по номеру 16 77 или в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.

Ранее сообщалось, что в Ужгородской городской клинической больнице с июня планируют закрыть отделение для лечения больных коронавирусом.

РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. По его словам, уже есть "карантинная усталость".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины больницаКоронавирус