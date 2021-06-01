МОЗ: пацієнтів не повинні "виписувати" з лікарень через закриття COVID-відділень

Хворих пацієнтів мають долікувати у відділенні, яке планють закрити, або ж перевести до іншої лікарні. Про це має подбати міська влада.

У МОЗ пояснюють, що Національна служба здоров'я України (НСЗУ) фінансує ведення та лікування всіх COVID-випадків.

"МОЗ, і Нацслужба здоров’я готові допомогти представникам місцевої влади в налагодженні нових маршрутів пацієнтів та надати всі необхідні для цього дані та експертизу", - наголошують у міністерстві.

Водночас, пацієнтів інформують: якщо вас примусово "виписують" із ковідного відділення, хоча ви ще не одужали, звертайтеся з інформацією про такий випадок на гарячу лінію НСЗУ за номером 16 77 або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.