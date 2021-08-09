Минздрав планирует к осени обеспечить диагностику штамма "Дельта" в каждой области
К осени Министерство здравоохранения надеется обеспечить в каждой области возможность выявлять штамм коронавируса "Дельта". Часть лабораторий уже имеет специфические ПЦР-системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санитарного врача Игоря Кузина в интервью "Радио Свобода".
Он отметил, что тесты позволяют достаточно быстро обнаружить именно прицельно эту мутацию.
"На уровне Центра общественного здоровья у нас почти 2 тысяч таких тестов. На уровне областей также несколько тысяч уже есть. И надеемся, что к осени мы сможем такие тест-системы обеспечить на уровне каждой области", - сказал он.
Кузин пояснил, что сейчас лаборатории могут выявлять "Дельту" двумя путями - геномным секвенированием и с помощью специфических ПЦР-систем.
Три государственные лаборатории имеют возможности для диагностики с помощью геномного секвенирования. Еще более пяти или шести таких лабораторий находятся в частной собственности.
По его словам, сейчас больных, инфицированных штаммом "Дельта", лечат по тому же протоколу, что и пациентов с другими штаммами.
"Тактика лекарственная не будет отличаться по отношению к любому штамму коронавирусной болезни. Поэтому изучение именно того или иного штамма – это зона интересов врачей-эпидемиологов. Потому что по отношению к таким людям надо более тщательно отслеживать контактных лиц и применять противоэпидемические меры. И для ученых", - сказал Кузин.
Напомним, в Винницкой области подтвердили 25 случаев инфицирования "Дельта"-штаммом.
Добавим, что ранее в Тернопольской области подтвердили случаи заражения "Дельтой", более 50 заражений.