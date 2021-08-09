МОЗ планує до осені забезпечити діагностику штаму "Дельта" в кожній області

До осені Міністерство охорони здоров'я сподівається забезпечити в кожній області можливість виявляти штам коронавірусу "Дельта". Частина лабораторій вже має специфічні ПЛР-системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Радіо Свобода" .

Він зазначив, що тести дозволяють досить швидко виявити саме цю мутацію.

"На рівні Центру громадського здоров'я у нас майже 2 тисяч таких тестів. На рівні областей також кілька тисяч вже є. І сподіваємося, що до осені ми зможемо такі тест-системи забезпечити на рівні кожної області", - сказав він.

Кузін пояснив, що зараз лабораторії можуть виявляти "Дельту" двома шляхами - геномним секвенуванням і за допомогою специфічних ПЛР-систем.

Три державні лабораторії мають можливості для діагностики за допомогою геномного секвенування. Ще понад п'ять або шість таких лабораторій перебувають у приватній власності.

За його словами, зараз хворих, інфікованих штамом "Дельта", лікують за тим же протоколом, що і пацієнтів з іншими штамами.

"Тактика лікарська не буде відрізнятися стосовно будь-якого штаму коронавірусної хвороби. Тому вивчення саме того чи іншого штаму - це зона інтересів лікарів-епідеміологів. Тому що стосовно таких людей треба більш ретельно відстежувати контактних осіб і застосовувати протиепідемічні заходи. І для вчених", - сказав Кузін.