Минздрав планирует до осени завершить основные мероприятия по COVID-вакцинации

Степанов сегодня встретился с послами стран G7 и рассказал им, что Украина готова к масштабной вакцинации населения от коронавируса.

"Технологически, ресурсно и организационно Минздрав и страна готовы к тотальной вакцинации, в том числе и вакцинами с высокими требованиями к температурному хранению. Мы запланировали 5 основных этапов вакцинации и планируем завершить основные мероприятия до осени этого года", - написал он.

Министр добавил, что вместе с послами G7 сверил позиции по внедрению паспортов вакцинации от коронавирус.

"Понимаю, так или иначе мы на уровне цивилизованных стран должны принять единые правила. Однако убежден, что они не могут и не должны стать инструментом институциональной сегрегации или приводить к нарушению ключевых прав и свобод человека", - добавил Степанов.