МОЗ планує до осені завершити основні заходи щодо COVID-вакцинації

Степанов сьогодні зустрівся з послами країн G7 та розповів їм, що Україна готова до масштабної вакцинації населення від коронавірусу.

"Технічно, ресурсно і організаційно МОЗ і країна готові до тотальної вакцинації, в тому числі й вакцинами з високими вимогами до температурного зберігання. Ми запланували 5 основних етапів вакцинації і плануємо завершити основні заходи до осені цього року", - написав він.

Міністр додав, що разом з послами G7 звірив позиції щодо впровадження паспортів вакцинації від коронавірусу.

"Розумію, так чи інакше ми на рівні цивілізованих країн маємо ухвалити єдині правила. Однак переконаний, що вони не можуть і не повинні стати інструментом інституційної сегрегації або призводити до порушення ключових прав і свобод людини", - додав Степанов.