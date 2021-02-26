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МОЗ планує до осені завершити основні заходи щодо COVID-вакцинації

Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна запланувала 5 основних етапів вакцинації. Міністерство розраховує завершити ці основні заходи до осені 2021 року.

Про це йдеться у заяві глави МОЗу на сторінці у Facebook.

Степанов сьогодні зустрівся з послами країн G7 та розповів їм, що Україна готова до масштабної вакцинації населення від коронавірусу.

"Технічно, ресурсно і організаційно МОЗ і країна готові до тотальної вакцинації, в тому числі й вакцинами з високими вимогами до температурного зберігання. Ми запланували 5 основних етапів вакцинації і плануємо завершити основні заходи до осені цього року", - написав він.

Міністр додав, що разом з послами G7 звірив позиції щодо впровадження паспортів вакцинації від коронавірусу.

"Розумію, так чи інакше ми на рівні цивілізованих країн маємо ухвалити єдині правила. Однак переконаний, що вони не можуть і не повинні стати інструментом інституційної сегрегації або призводити до порушення ключових прав і свобод людини", - додав Степанов.

Нагадаємо, по всій Україні вже почалася вакцинація від коронавірусу. Першими щеплення отримали медики та військовослужбовці.

Як писало РБК-Україна, у МОЗ назвали можливі побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу.

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