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Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины предлагает отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом. Это может касаться кафе, ресторанов и любых предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минздрава.

"Отмечайте свои помещения яркими стикерами о том, что ваши работники привиты от COVID-19", - говорится в сообщении.

Скачать и распечатать наклейки можно по ссылке.

Таким образом, вакцинированные коллективы могут расклеить у себя стикеры с надписями "Мы вакцинированы от COVID-19", "У нас безопасно!", "Давай и ты!".

"Если в вашей организации есть более 50 желающих вакцинироваться - вас может прививать мобильная бригада. Запись по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 20 19", - добавили в министерстве.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцинация