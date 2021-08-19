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МОЗ запропонував позначати стікерами приміщення з вакцинованим персоналом

Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я України пропонує позначати стікерами приміщення з вакцинованим персоналом. Це може стосуватися кафе, ресторанів та будь-яких підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МОЗ.

"Відзначайте свої приміщення яскравими стікерами про те, що ваші працівники щеплені від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Завантажити та роздрукувати наклейки можна за посиланням.

Таким чином, вакциновані колективи можуть розклеїти у себе наклейки з написами "Ми вакциновані від COVID-19","У нас безпечно!", "Давай і ти!".

"Якщо у вашій організації є більше 50 охочих вакцинуватися - вас може прищеплювати мобільна бригада. Запис за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 20 19", - додали в міністерстві.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцинація