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Минздрав: прививки китайской вакциной Sinovac начнут делать после 10 апреля

Автор: Инна Собора

Лабораторный контоль вакцины CoronaVac разработки Sinovac завершится до 10 апреля. После этого вакцину сразу отправят в регионы.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Украина 24".

Он подчеркнул, что сейчас не существует никаких проблем с этой вакциной, а то, что она может не пройти проверку, "даже теоретически не возможно".

"Есть соответствующие сроки лабораторного контроля. Эта вакцина, согласно всем нормативным документам должна пройти лабораторный контроль. 10 апреля заканчивается лабораторный контроль и сразу эта вакцина начнет использоваться для проведения прививок", - сказал Степанов.

Напомним, 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac разработки Sinovac. В Киев доставили 215 тысяч доз препарата и сейчас он проходит проверку перед отправкой в регионы.

Как сообщил главный санврач Виктор Ляшко, лабораторный контроль китайской вакцины Coronavac от COVID-19 может длиться до 9 апреля.

РБК-Украина писало, какие вакцины и когда получит Украина.

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Новости Украины ВакцинаМаксим Степанов
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