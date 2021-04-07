МОЗ: щеплення китайською вакциною Sinovac почнуть робити після 10 квітня

Лабораторний контоль вакцини CoronaVac розробки Sinovac завершиться до 10 квітня. Після цього вакцину відразу відправлять в регіони.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

Він наголосив, що наразі не існує жодних проблем із цією вакциною, а те, що вона може не пройти перевірку, "навіть теоретично не можливо".

"Є відповідні терміни щодо лабораторного контролю. Ця вакцина, згідно всіх наших нормативних документів повинна пройти лабораторний контроль. 10 квітня закінчується лабораторний контроль і відразу ця вакцина почне використовуватися для проведення щеплень", - сказав Степанов.