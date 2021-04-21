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Минздрав просит Китай ускорить поставки 1,7 млн доз вакцины Sinovac

Автор: Инна Собора

Министр здравоохранения України Максим Степанов призвал Китай ускорить поставки вакцины производства Sinovac. Речь идет о 1,7 млн доз вакцины.

Об этом Степанов сообщил в Facebook.

Он отметил, что этот препарат Украина уже должна была получить по контракту.

"Вчера имел разговор с послом Китая по ускорению поставки 1,7 млн доз Sinovac, которые мы уже должны были получить в соответствии с контрактом", - сказал Степанов.

Он добавил, что на сегодня Украина должна была получить 3,9 млн доз вакцин, не учитывая инициативы COVAX. Но получила 715 тысяч.

"Сроки поставок по контрактам срываются по всему миру. Но есть основания надеяться, что в ближайшие месяцы ситуация стабилизируется и вакцины будут поступать вовремя", - подчеркнул министр.

Напомним, первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта. Всего доставили 200 тысяч доз, однако украинское правительство заключил контракт на 2 млн доз.

Препаратом CoronaVac прежде всего вакцинируют маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают. Также педагогов, которые будут привлечены в ВНО в 2021 году; олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году; сотрудников патрульной полиции.

Через 28 дней после введения первой дозы вакцинируют второй дозой из этой же партии вакцин CoronaVac. То есть за каждым привитым первой дозой будет зарезервирована вторая доза.

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Новости Украины ВакцинаМаксим Степанов
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