МОЗ просить Китай пришвидшити поставки 1,7 млн доз вакцини Sinovac

Він зазначив, що цей препарат Україна вже повинна була отримати за контрактом.

"Вчора мав розмову з послом Китаю щодо пришвидшення постачання 1,7 млн доз Sinovac, які ми вже мали отримати згідно з контрактом", - сказав Степанов.

Він додав, що на сьогодні Україна мала отримати 3,9 млн доз вакцин, не враховуючи ініціативи COVAX. Але отримала 715 тисяч.

"Терміни постачань за контрактами зриваються по всьому світу. Але є підстави сподіватися, що найближчими місяцями ситуація стабілізується і вакцини надходитимуть вчасно", - наголосив міністр.