Минздрав разрешил COVID-вакцинацию для детей старше 12 лет. Но есть условие

Согласно утвержденным рекомендациям, вакцинация от COVID-19 детей не из групп риска и приоритетной вакцинации может быть проведена при наличии прививок, которые соответствуют возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации.

В случае дефицита вакцин нужно приоритетно обеспечить вакцинами против COVID-19 детей от 12 лет и взрослых, которые отнесены к приоритетным группам вакцинации, имеют высокие риски тяжелого течения COVID-19 и серьезных осложнений от него.

Учитывая данные по безопасности и эффективности вакцины Pfizer для детей в возрасте от 12 лет, а также рост заболеваемости SARS-CoV-2 среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет.

Использование Pfizer противопоказано при наличии в анамнезе серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины. Детям, перенесшим миокардит или перикардит после первой дозы вакциныт Pfizer/BioNTech, необходимо отложить введение второй дозы до получения научных данных.

Лица, у которых в анамнезе был миокардит, не связанный с вакцинацией против COVID-19, и они больше не находящиеся под наблюдением кардиолога, должны быть вакцинированы против COVID-19. Также рекомендуется отсрочить вакцинацию против COVID-19 детей, которые перенесли детский мультисистемный воспалительный синдром до получения дополнительных научных данных.

Вакцина Pfizer для детей от 12 лет используется по схеме введения 2 доз (0,3 мл) с интервалом между первой и второй дозой 21-28 суток.