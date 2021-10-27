МОЗ дозволив COVID-вакцинацію для дітей старше 12 років. Але є умова

Згідно із затвердженими рекомендаціями, вакцинація від COVID-19 дітей не з груп ризику і пріоритетної вакцинації може бути проведена при наявності щеплень, які відповідають віку з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації.

У разі дефіциту вакцин треба пріоритетно забезпечити вакцинами проти COVID-19 дітей від 12 років та дорослих, які віднесені до пріоритетних груп вакцинації, мають високі ризики тяжкого перебігу COVID-19 та серйозних ускладнень від нього.

Враховуючи дані щодо безпеки та ефективності вакцини Pfizer для дітей віком від 12 років, а також зростання захворюваності SARS-CoV-2 серед дітей, рекомендується проводити вакцинацію осіб віком від 12 до 17 років.

Використання Pfizer протипоказано при наявності в анамнезі серйозної алергічної реакції на один з компонентів вакцини. Дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози вакцин Pfizer/BioNTech, необхідно відкласти введення другої дози до отримання наукових даних.

Особи, у яких в анамнезі був міокардит, не пов'язаний з вакцинацією проти COVID-19, і вони більше не перебувають під наглядом кардіолога, мають бути вакциновані проти COVID-19. Також рекомендується відстрочити вакцинацію проти COVID-19 дітей, які перенесли дитячий мультисистемний запальний синдром до отримання додаткових наукових даних.

Вакцина Pfizer для дітей від 12 років використовується за схемою введення 2 доз (0,3 мл) з інтервалом між першою і другою дозою 21-28 діб.