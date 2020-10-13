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Минздрав рекомендует продлить карантин в Украине до 31 декабря

Автор: Артур Родивилов

Рост количества случаев заболевания коронавирусом, госпитализации побуждают пересмотреть противоэпидемические мероприятия в Украине. Поэтому на заседании Кабмина 13 октября Минздрав предложит продлить карантин до 31 декабря.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "Громадське радіо".

По словам Ляшко, высшим учебным заведениям будет предложено перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с рекомендованным выездом студентов из общежитий, кроме сирот, а также лишенных родительской опеки и тех, кто приехал из оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

"Что мы можем считать уже почти решенным: только что была Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где мы выступали с министром образования, 641 постановлением установлен карантин и предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будут дальше смотреть, что делать со школьным образованием", - сказал он.

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Также будет предложено ограничить деятельность заведений общественного питания до 22 часов.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на заседании правительства 13 октября будет просить о более жестких карантинных ограничениях. Минздрав будет требовать полностью отменить мероприятия от 50 человек.

Ранее президент Владимир Зеленский дал ряд поручений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В частности, в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.

26 августа Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 31 октября.

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