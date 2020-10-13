МОЗ рекомендує продовжити карантин в Україні до 31 грудня

Зростання кількості випадків захворювання коронавірусом, госпіталізації спонукають переглянути протиепідемічні заходи в Україні. Тому на засіданні Кабміну 13 жовтня МОЗ запропонує продовжити карантин до 31 грудня.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає "Громадське радіо".

За словами Ляшка, вишам буде запропоновано перейти на дистанційну роботу з 15 жовтня до 15 листопада з рекомендованим виїздом студентів з гуртожитків, крім сиріт, а також позбавлених батьківського піклування та тих, хто приїхав з окупованих територій Донбасу і Криму.

"Що ми можемо вважати вже майже вирішеним: щойно була Національна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де ми виступали з міністром освіти, 641 постановою встановлено карантин і запропоновано змістити канікули для навчальних закладів з 15 до 30 жовтня. Після 30 жовтня будуть далі дивитися, що робити зі шкільною освітою", - сказав він.

Також буде запропоновано обмежити діяльність закладів громадського харчування до 22 годин.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на засіданні уряду 13 жовтня буде просити про жорсткіші карантинні обмеження. МОЗ буде вимагати повністю скасувати заходи від 50 осіб.

Раніше президент Володимир Зеленський дав низку доручень у зв'язку зі зростанням захворюваності коронавірусом. Зокрема, в Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі.

26 серпня Кабінет міністрів України продовжив карантин у країні до 31 жовтня.