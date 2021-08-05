Минздрав о штамме "Гамма": не отличается от "Дельта", но в Украине его пока нет

В то же время, он отмечает, что бразильский "Гамма" ничем не будет отличаться от индийского штамма "Дельта".



"В Украине его пока не обнаружено. Штамм "Гамма" практически ничем не будет отличаться от "Дельта". Отличается несколькими мутациями. Они не существенные и не будут приводить к каким - то новым его характеристикам", - сказал Кузин.