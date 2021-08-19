Минздрав требует усилить противоэпидемический контроль по всей Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава .

Сообщается, что после анализа эпидемической ситуации, состояния тестирования на COVID-19 и темпов вакцинации, а также для сдерживания распространения "ковида" во всех регионах усилят контроль за противоэпидемическими мерами.

"Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия. Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививки. Главное - помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемической жизни", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В условиях пандемии украинцы должны:

носить маски в помещениях, общественном транспорте и при проведении массовых мероприятий;

соблюдать физическую дистанцию;

соблюдать требования по количеству пассажиров в общественном транспорте;

соблюдать режим самоизоляции (тем, кому это необходимо).

Медики, которые оказывают больным COVID-19, должны:

выявлять новые случаи заболеваний;

доставлять пациентов с подозрением на тестирование на COVID-19;

регистрировать и мониторить случаи инфицирования и заболевания;

осуществлять эпидемиологический надзор и медицинское сопровождение за госпитализированными и контактными лицами;

организовать оказание первичной помощи пациентам с подозрением и легким течением COVID-19;

обеспечивать стационарное лечение пациентов в случаях средней тяжести и тяжелого течения COVID-19.

Кроме того, должны быть обновлены маршруты ежедневного забора и доставки образцов биологического материала из пунктов забора в лаборатории, которые проводят исследования на COVID-19 методом ПЦР.