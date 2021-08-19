МОЗ вимагає посилити протиепідемічний контроль по всій Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ .

Повідомляється, що після аналізу епідемічної ситуації, стану тестування на COVID-19 і темпів вакцинації, а також для стримування поширення "ковіда" у всіх регіонах посилять контроль за протиепідемічними заходами.

"Зараз ситуація з коронавірусною хворобою в Україні контролюється, але ми бачимо тенденцію до зростання і повинні розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, тільки докладаючи спільних зусиль. Кожен може носити маски, дистанціюватися від інших і отримати щеплення. Головне - пам'ятати, що ці кроки наближають нас до нормального доепідемічного життя", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

В умовах пандемії українці мають:

носити маски в приміщеннях, громадському транспорті та при проведенні масових заходів;

дотримуватися фізичної дистанції;

дотримуватися вимог щодо кількості пасажирів у громадському транспорті;

дотримуватися режиму самоізоляції (тим, кому це необхідно).

Медики, які надають хворим COVID-19, мають:

виявляти нові випадки захворювань;

доставляти пацієнтів з підозрою на тестування на COVID-19;

реєструвати та моніторити випадки інфікування та захворювання;

здійснювати епідеміологічний нагляд та медичний супровід за госпіталізованими та контактними особами;

організувати надання первинної допомоги пацієнтам з підозрою і легким перебігом COVID-19;

забезпечувати стаціонарне лікування пацієнтів у випадках середньої тяжкості та тяжкого перебігу COVID-19.

Крім того, мають оновити маршрути щоденного забору і доставки зразків біологічного матеріалу з пунктів забору в лабораторії, які проводять дослідження на COVID-19 методом ПЛР.