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МОЗ вимагає посилити протиепідемічний контроль по всій Україні

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Київ, Четвер 19 серпня 2021 16:49
МОЗ вимагає посилити протиепідемічний контроль по всій Україні Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я вимагає посилити протиепідемічний контроль у всіх регіонах України. Відповідні листи направлені головам ОДА, керівництву Національної поліції, Держспоживслужби та регіональних департаментів охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ.

Повідомляється, що після аналізу епідемічної ситуації, стану тестування на COVID-19 і темпів вакцинації, а також для стримування поширення "ковіда" у всіх регіонах посилять контроль за протиепідемічними заходами.

"Зараз ситуація з коронавірусною хворобою в Україні контролюється, але ми бачимо тенденцію до зростання і повинні розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, тільки докладаючи спільних зусиль. Кожен може носити маски, дистанціюватися від інших і отримати щеплення. Головне - пам'ятати, що ці кроки наближають нас до нормального доепідемічного життя", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

В умовах пандемії українці мають:

  • носити маски в приміщеннях, громадському транспорті та при проведенні масових заходів;
  • дотримуватися фізичної дистанції;
  • дотримуватися вимог щодо кількості пасажирів у громадському транспорті;
  • дотримуватися режиму самоізоляції (тим, кому це необхідно).

Медики, які надають хворим COVID-19, мають:

  • виявляти нові випадки захворювань;
  • доставляти пацієнтів з підозрою на тестування на COVID-19;
  • реєструвати та моніторити випадки інфікування та захворювання;
  • здійснювати епідеміологічний нагляд та медичний супровід за госпіталізованими та контактними особами;
  • організувати надання первинної допомоги пацієнтам з підозрою і легким перебігом COVID-19;
  • забезпечувати стаціонарне лікування пацієнтів у випадках середньої тяжкості та тяжкого перебігу COVID-19.

Крім того, мають оновити маршрути щоденного забору і доставки зразків біологічного матеріалу з пунктів забору в лабораторії, які проводять дослідження на COVID-19 методом ПЛР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що епідпоказники у двох областях України не відповідають "зеленій" зоні.

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