Минздрав выполнит план по 10 млн прививок от COVID c небольшой задержкой

Как отметил министр, на 27 августа сделано уже 8,8 млн прививок.

"За август мы сделали 3,2 млн прививок. То есть мы приближаемся к той цифре, о которой я говорил. Возможно, если не праздники, то мы бы с легкостью вышли на 10 млн. Сейчас мы выйдем на эту цифру, вероятно, с задержкой в неделю - это максимум", - сказал Ляшко.

По его словам, в Украину суммарно уже завезли 19,2 млн доз вакцин и поставки будут постоянно продолжаться.