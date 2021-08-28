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МОЗ виконає план щодо 10 млн щеплень від COVID з невеликою затримкою

Автор: Уляна Безпалько

До кінця літа в Україні буде зроблено майже 10 млн щеплень від COVID-19. План буде виконаний з невеликою затримкою.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив міністр, на 27 серпня зроблено вже 8,8 млн щеплень.

"За серпень ми зробили 3,2 млн щеплень. Тобто ми наближаємося до тієї цифри, про яку я говорив. Можливо, якщо не свята, то ми б з легкістю вийшли на 10 млн Зараз ми вийдемо на цю цифру, ймовірно, із затримкою на тиждень - це максимум", - сказав Ляшко.

За його словами, в Україну сумарно вже завезли 19,2 млн доз вакцин і поставки будуть постійно продовжуватися.

Нагадаємо, за 7 місяців 2021 року видатки з державного бюджету на боротьбу з COVID-19 склали 29 млрд гривень. Загалом на боротьбу з COVID - 19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд гривень.

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