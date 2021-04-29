Минздрав зарезервировал 15 тысяч доз препарата AstraZeneca для повторной вакцинации

Министерство здравоохранения зарезервировало 15 тысяч доз вакцины AstraZeneca для повторной вакцинации от коронавируса . Массовая вакцинация второй дозой в Украине пройдет с 19 мая по 1 июня.

"По второй дозы. Без паники, для проведения второй прививки с 19 мая по 1 июня вакциной AstraZeneca уже зарезервировано ее 15 тысяч доз", - написал Ляшко.

Напомним, на прошлой неделе Украина получила новую партию вакцины AstraZeneca-SKBio корейского производства. Данную вакцину планируют использовать, в том числе, для проведения второй прививки тем гражданам, которые были привиты Covishield.

Отметим, в Украине существенно увеличились темпы вакцинации от коронавируса. За вчера в стране сделали более 70 тысяч прививок. До этого ни разу не делали даже 20 тысяч прививок в сутки. С начала кампании вакцинировали уже более 629 тысяч человек, при этом вторую дозу получили лишь 10.

Ранее сообщалось, что со вчерашнего дня в Украине начали работать 2127 пунктов вакцинации от COVID-19.