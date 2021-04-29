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В Украине существенно увеличили темпы вакцинации от COVID

Новина українською → Украина, Четверг 29 апреля 2021 09:08
В Украине существенно увеличили темпы вакцинации от COVID Фото: за вчера сделали более 70 тысяч прививок (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине существенно увеличили темпы вакцинации от коронавируса. За прошедшие сутки сделали 70 468 прививок.

Об этом свидетельствуют данные СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) по COVID-19.

До этого в Украине ни разу не вакцинировали более 20 тысяч человек в сутки.

Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве (7736), Харьковской (6234), Днепропетровской (5791), Киевской (5685) и Полтавской (5640) областях. При этом достаточно низкие темпы вакцинации остались в Луганской (539), Черновицкой (909) и Ивано-Франковской (919) областях.

Также за вчера в Запорожской области еще один человек получил вторую прививку от COVID.

Большинство прививок за вчера было сделано вакциной AstraZeneca - 60 017. Sinovac укололи 5793 людям, Pfizer - 4658. С начала пандемии в Украине уже привили первой дозой 629 182 человек, двумя дозами - 10.

Напомним, вчера в Украине начали работать 2127 пунктов вакцинации от COVID-19. Их открывают при медучреждениях.

Также сообщалось, что на прошлой неделе Украина получила новую партию вакцины AstraZeneca-SKBio корейского производства. Данную вакцину планируют использовать, в том числе, для проведения второй прививки тем гражданам, которые были привиты Covishield.

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