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Минздрав заверил, что бустерных доз вакцины хватит всем желающим

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Киев, Пятница 29 октября 2021 00:34
Минздрав заверил, что бустерных доз вакцины хватит всем желающим Фото: в Украине всем желающим будут делать третью прививку от COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Министерстве здравоохранения уже готовятся к введению украинцам третьей дозы. Вакцины на третью прививку хватит всем желающим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире ток-шоу "Право на владу".

По его словам, этому способствует двухлетний контракт с известным производителем вакцин.

"Относительно бустерной дозы. У нас есть контракт с одним из популярных производителей на два года количество вакцин, которое позволит нам либо бустерную или повторную - вторую прививку сделать тем, кто этого пожелает", - заявил Ляшко.

На прошлой неделе оперативный штаб по вакциноуправляемым инфекциям рекомендовал некоторым гражданам получить дополнительную COVID-прививку или бустерную дозу.

Для введения бустерной дозы может использоваться вакцина того же производителя, что и при первичном курсе. Если она будет недоступна, то можно применять вакцину, произведенную на другой платформе.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная группа экспертов рекомендует ревакцинировать от COVID через шесть месяцев после второй дозы медиков и персонал заведений интернатного типа.

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