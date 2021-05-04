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Житомирская область выходит из "красной" зоны карантина

Новина українською → Житомир, Вторник 04 мая 2021 12:43
Житомирская область выходит из "красной" зоны карантина Фото: в Украине сократили "красную" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сократили "красную" зону карантина, выведя из нее Житомирскую область. Она покидает эту зону с 5 мая.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно вступает в силу с 5 мая.

"Применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для "оранжевого" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Между тем, в Черкасской области превышают показатель новых случаев коронавируса, а также два дня подряд - уровень госпитализаций. Эта область на грани попадания в "красную" зону.

В "красной" зоне карантина 7 областей: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

Напомним, в Украине второй день подряд более двух тысяч новых COVID-случаев.

Отметим, в 10 регионах Украины за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса.

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