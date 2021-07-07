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В Минздраве допускают работу учреждений по сертификатам во время локдаунов

Автор: РБК-Украина

Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер допустил, что во время локдаунов заведения смогут работать по сертификатам вакцинации. А именно вакцинированные лица смогут получить доступ ко всем услугам благодаря сертификату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Дом".

"Мы рассматриваем возможность работы тех бизнесов, у которых есть вакцинированный персонал или посетители. Например, спортзал... Это будет решать наше правительство. А сертификат как технический инструмент мы сможем использовать для того, чтобы не закрывать предприятия, учреждения", - заявил Кучер.

Он отметил, что у украинцев будет больший стимул вакцинироваться от коронавируса.

"Далее получить сертификат и в дальнейшем во время локдауну иметь доступ ко всем услугам, иметь возможность ходить на работу и тому подобное", - подчеркнул заместитель министра.

Кроме того, директор директората развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник сообщил, что уже сейчас тестируют цифровые сертификаты в "Дія".

Сейчас с помощью сертификата можно пройти на фестиваль Atlas Weekend через Fast Line.

"На фестивале будет возможность пройти по Fast Line с имеющимся ковидным сертификатом в Дія", - сообщил Баник.

Напомним, что в приложении "Дія" появились первые сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Ранее стало известно, с какими странами Украина договаривается о признании COVID- сертификатов.

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Министерство здравоохранения УкраинысертификатыВакцинация