У МОЗ допускають роботу закладів по сертифікатах під час локдаунів

"Ми розглядаємо можливість роботи тих бізнесів, у яких є вакцинований персонал або відвідувачі. Наприклад, спортзал... Це буде вирішувати наш уряд. А сертифікат як технічний інструмент ми зможемо використовувати для того, щоб не закривати підприємства, установи", - заявив Кучер.

Він зазначив, що в українців буде більший стимул вакцинуватися від коронавірусу.

"Далі отримати сертифікат і надалі під час локдауну мати доступ до всіх послуг, мати можливість ходити на роботу тощо", - підкреслив заступник міністра.

Крім того, директор директорату розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік повідомив, що вже зараз тестують цифрові сертифікати у "Дія".

Наразі за допомогою сертифікату можна пройти на фестиваль Atlas Weekend через Fast Line.

"На фестивалі буде можливість пройти по Fast Line із наявним ковідним сертифікатом у Дії", - повідомив Банік.