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У МОЗ допускають роботу закладів по сертифікатах під час локдаунів

Автор: РБК-Україна

Заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер допустив, що під час локдаунів заклади зможуть працювати по сертифікатах вакцинації. А саме вакциновані особи зможуть отримати доступ до всіх послуг завдяки сертифікату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Дом".

"Ми розглядаємо можливість роботи тих бізнесів, у яких є вакцинований персонал або відвідувачі. Наприклад, спортзал... Це буде вирішувати наш уряд. А сертифікат як технічний інструмент ми зможемо використовувати для того, щоб не закривати підприємства, установи", - заявив Кучер.

Він зазначив, що в українців буде більший стимул вакцинуватися від коронавірусу.

"Далі отримати сертифікат і надалі під час локдауну мати доступ до всіх послуг, мати можливість ходити на роботу тощо", - підкреслив заступник міністра.

Крім того, директор директорату розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік повідомив, що вже зараз тестують цифрові сертифікати у "Дія".

Наразі за допомогою сертифікату можна пройти на фестиваль Atlas Weekend через Fast Line.

"На фестивалі буде можливість пройти по Fast Line із наявним ковідним сертифікатом у Дії", - повідомив Банік.

Нагадаємо, що у додатку "Дія" з’явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Раніше стало відомо, з якими країнами Україна домовляється про визнання COVID-сертифікатів.

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