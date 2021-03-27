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В Минздраве допускают, что вакцину от коронавируса можно будет купить в аптеке

Новина українською → Суббота 27 марта 2021 23:43
В Минздраве допускают, что вакцину от коронавируса можно будет купить в аптеке Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Вакцину от коронавируса можно будет купить в аптеках, как только появится коммерческий рынок. Сейчас его нет ни в одной стране мира.

Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью "Радио Свобода".

По его словам, Минздрав поддержит распространение вакцин через аптеки, как только это станет возможным.

"Как только коммерческие компании привезут вакцину, видимо ее можно будет купить. Министерство здравоохранения наоборот призывает любые фармкомпании, которые работают на этом рынке, если у вас появится возможность, пожалуйста, привозите. Мы ее зарегистрируем (те, которые зарегистрированы на территории Украины), очень быстро проведем все процедуры, которые должна провести Гослекслужба, чтобы у нас появился рынок", - сказал Степанов.

Он добавил, что "коммерческого рынка в мире еще нигде не существует".

Ранее Степанов заявил, что ни один производитель не продает вакцины от коронавирус коммерческим организациям.

РБК-Украина писало, что по прогнозам Минздрава, купить вакцину от коронавируса в аптеке в Украине можно будет со второй половины 2021 года.

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