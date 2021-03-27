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В МОЗ допускають, що вакцину від коронавіруса можна буде купити в аптеці

Новость на русском → Субота 27 березня 2021 23:43
В МОЗ допускають, що вакцину від коронавіруса можна буде купити в аптеці Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Вакцину від коронавіруса можна буде купити в аптеках, як тільки з'явиться комерційний ринок. Наразі його немає в жодній країні світу.

Про це розповів глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, МОЗ підтримає розповсюдження вакцин через аптеки, як тільки це стане можливим.

"Як тільки комерційні компанії привезуть вакцину, мабуть її можна буде купити. Міністерство охорони здоров'я навпаки закликає будь-які фармкомпанії, які працюють на цьому ринку, якщо у вас з'явиться можливість, будь ласка, привозьте. Ми її зареєструємо (ті, які зареєстровані на території України), дуже швидко проведем всі свої процедури, які повинна провести Держлікслужба, щоб у нас з'явився ринок", - сказав Степанов.

Він додав, що "комерційного ринку в світі ще ніде не існує".

Раніше Степанов заявив, що жоден виробник не продає вакцини від коронавірусу комерційним організаціям.

РБК-Україна писало, що за прогнозами МОЗ, придбати вакцину від коронавірусу в аптеці в Україні можна буде з другої половини 2021 року.

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