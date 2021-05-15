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В Минздраве готовятся к новой волне эпидемии коронавируса

Автор: Ульяна Безпалько, Андрей Василюк

В Министерстве здравоохранения Украины ожидают новую волну эпидемии коронавируса в осенне-зимний период. Именно на это время приходится сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал журналистам 15 мая.

"Подъем заболеваемости совпадает во времени с сезоном гриппа и гриппоподобных заболеваний. В Украине так складывается, что октябрь-ноябрь идет первый рост, февраль-март-второй. В этом году коронавирус у нас полностью совпал с этими волнами. Мы делаем все, чтобы избежать этой волны, в частности благодаря вакцинации", - сказал Ляшко.

При этом он допустил, что новая волна может возникнуть и раньше, если будут происходить и активно распространяться новые мутации коронавируса.

Отметим, сейчас в Украине девять регионов уже соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

В Черкасской области 14 мая был превышен коэффициент выявление случаев инфицирования. Этот показатель достиг уровня "оранжевой" зоны эпидемиологической опасности.

Ранее сообщалось, что вся страна может перейти в "зеленую" зону если не менее 13 регионов будут показывать меньше чем 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, а коэффициент выявления инфицирования по всей стране будет меньше 5%.

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