В Минздраве исключили жесткий локдаун

Министр здравоохранения Максим Степанов исключил возможность жесткого карантина по всей Украине. Сдерживание распространения коронавируса планируется различными ограничительными мерами.

Об этом глава Минздрава заявил в эфире телеканала "Интер".

Он отметил, что на следующем заседании правительства будут разработаны различные меры для введения в стране в рамках карантина. Среди них ограничения работы определенных заведений и массовых мероприятий.

"Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры, которые предложим на следующем заседании правительства. Жесткого локдауна ни в коем случае не будет", - заявил Степанов.

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль призвал Киев, Сумы и Харьков самостоятельно усилить карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Также в пятницу было обновлено зонирование регионов Украины по карантину. Киев попал в "оранжевую зону", а Сумы внесли в "красную зону" вместо Тернополя.

Кроме этого, Степанов заявил, что украинцы смогут бесплатно делать тестирование на COVID-19 в частных лабораториях. Сегодня Кабинет министров выделил для этого необходимое финансирование.