UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Минздраве исключили жесткий локдаун

Автор: Роман Тверденко

Министр здравоохранения Максим Степанов исключил возможность жесткого карантина по всей Украине. Сдерживание распространения коронавируса планируется различными ограничительными мерами.

Самые читаемые новости

Об этом глава Минздрава заявил в эфире телеканала "Интер".

Он отметил, что на следующем заседании правительства будут разработаны различные меры для введения в стране в рамках карантина. Среди них ограничения работы определенных заведений и массовых мероприятий.

"Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры, которые предложим на следующем заседании правительства. Жесткого локдауна ни в коем случае не будет", - заявил Степанов.

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль призвал Киев, Сумы и Харьков самостоятельно усилить карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Также в пятницу было обновлено зонирование регионов Украины по карантину. Киев попал в "оранжевую зону", а Сумы внесли в "красную зону" вместо Тернополя.

Кроме этого, Степанов заявил, что украинцы смогут бесплатно делать тестирование на COVID-19 в частных лабораториях. Сегодня Кабинет министров выделил для этого необходимое финансирование.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус