В Минздраве назвали число жертв COVID-19 среди медиков с начала пандемии

В Украине с начала пандемии коронавирусной болезни умерли 132 медицинских работника. В начале апреля количество больных медиков составляло до 20% от общего количества инфицированных.

Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

"По состоянию на сегодняшний день у нас количество умерших медицинских работников составляет 132 человека", - рассказал министр.

Глава Минздрава отметил, что на данный момент число болеющих COVID-19 медработников существенно снизилось.

"Если в начале апреля у нас количество больных медиков составляло до 20% от общего количества больных, то сейчас не более 5%", - заявил он.

Напомним, в начале сентября Степанов заявил, что в Украине медицинские работники составляют 10% от всех больных COVID-19. Коронавирусом на тот момент заболели 11 тысяч 754 медицинских работника.

Как писало РБК-Украина, глава Министерства здравоохранения также рассказал о состоянии обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты. По его словам, медики обеспечены на 3 месяца вперед.