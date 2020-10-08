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У МОЗ назвали число жертв COVID-19 серед медиків з початку пандемії

Автор: Юлія Струк

В Україні з початку пандемії коронавірусної хвороби померли 132 медичних працівника. На початку квітня кількість хворих медиків становила до 20% від загальної кількості інфікованих.

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Про це глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов у ході брифінгу.

"Станом сьогодні у нас кількість померлих медичних працівників становить 132 людини", - розповів міністр.

Глава МОЗ зазначив, що на цей час число хворих на COVID-19 медпрацівників істотно знизилося.

"Якщо на початку квітня у нас кількість хворих медиків становила до 20% від загальної кількості хворих, то зараз не більше 5%", - заявив він.

Нагадаємо, на початку вересня Степанов заявив, що в Україні медичні працівники складають 10% від всіх хворих COVID-19. Коронавірусом на той момент захворіли 11 тисяч 754 медичних працівника.

Як писало РБК-Україна, глава Міністерства охорони здоров'я також розповів про стан забезпеченості медиків засобами індивідуального захисту. За його словами, медики забезпечені на 3 місяці вперед.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнимедикиМаксим Степанов