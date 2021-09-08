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В Минздраве назвали критическое количество госпитализированных пациентов с COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, какую нагрузку готова выдержать украинская медицинская система во время новой волны коронавируса. Он назвал критическое количество пациентов, которое могут выдержать больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламентского комитета по вопросам здоровья нации.

По словам министра, украинские больницы смогут принять до 90 тысяч пациентов с коронавирусом, а вот большее количество госпитализаций будет критичным для медицинской системы.

"Система готова госпитализировать максимум 90 тысяч (пациентов с коронавирусом - ред.), это вопрос критического влияния на систему здравоохранения, когда мы снова остановим госпитализации, предоставляя приоритет пациентам с коронавирусом", - пояснил Ляшко.

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Министерство здравоохранения УкраиныВиктор ЛяшкоКоронавирус