В Минздраве назвали критическое количество госпитализированных пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, какую нагрузку готова выдержать украинская медицинская система во время новой волны коронавируса. Он назвал критическое количество пациентов, которое могут выдержать больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламентского комитета по вопросам здоровья нации.

По словам министра, украинские больницы смогут принять до 90 тысяч пациентов с коронавирусом, а вот большее количество госпитализаций будет критичным для медицинской системы.

"Система готова госпитализировать максимум 90 тысяч (пациентов с коронавирусом - ред.), это вопрос критического влияния на систему здравоохранения, когда мы снова остановим госпитализации, предоставляя приоритет пациентам с коронавирусом", - пояснил Ляшко.