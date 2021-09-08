У МОЗ назвали критичну кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, яке навантаження готова витримати українська медична система під час нової хвилі коронавірусу. Він назвав критичну кількість пацієнтів, яку можуть витримати лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання парламентського комітету з питань здоров'я нації.

За словами міністра, українські лікарні зможуть прийняти до 90 тисяч пацієнтів з коронавірусом, а от більша кількість госпіталізацій буде критичною для медичної системи.

"Система готова госпіталізувати максимум 90 тисяч (пацієнтів з коронавірусом - ред.), це питання критичного впливу на систему охорони здоров'я, коли ми знову зупинимо госпіталізації, надаючи пріоритет пацієнтам з коронавірусом", - пояснив Ляшко.