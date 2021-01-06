В Минздраве назвали регионы с самым большим показателем заболеваемости на COVID-19

Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений из-за коронавируса - в Запорожской, Николаевской и Черкасской областях. Самый низкий показатель заболеваемости в Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готов ни один регион. Самый худший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Запорожской области - 431,3 (-), в Николаевской области - 422,2 (-) и в Черкасской области - 405,1 (-).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 76,9 (-), в Закарпатской области - 102,6 (-) и в Ивано-Франковской области - 115,2 (-).

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что министерство против переноса карантина.

В Украине с 8 по 24 января усилят карантин. В этот период будет запрещена полноценная работа кафе и ресторанов, торговых центров, деятельность театров, кинотеатров и других развлекательных заведений.

Отметим, что в Украине 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего случаев в Киеве.